Grande Fratello VIP | faccia a faccia tra Enock e Selvaggia Roma | “I baci ci sono stati” video

Leggi su gossipblog

(Di martedì 17 novembre 2020) Nella diciannovesima puntata delVIP condotto da Alfonso Signorini spazio anche per il casoBarwuah –. Ricapitolando ‘le puntate precedenti’ l’influencer venerdì sera è entrata nella casa come nuova concorrente, ma non ha fatto in tempo ad appoggiare le valigie che immediatamente scoppiano gli scoop riguardanti due concorrenti: Pierpaolo Pretelli ed ildi Mario Balotelli.afferma di aver avuto un flirt con entrambi. Il primo smentisce categoricamente – davanti ad Elisabetta Gregoraci – e il chiarimento avviene quasi immediatamente, mentre conle coseandate diversamente. L’ex di Francesco Chiofalo continua a ...