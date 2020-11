Da noi… a ruota libera, Francesca Fialdini perde la pazienza con l’ospite e dice fuori di sé: “Ti sbatto fuori!” (Di lunedì 16 novembre 2020) Francesca Fialdini al timone della trasmissione che va in onda la domenica pomeriggio dopo Domenica In condotta da Mara Venier, Da noi… a ruota libera è un’ottima padrona di casa. I suoi modi garbati e gentili regalano qualche ora di tranquillità. I suoi ospiti dicono che vanno da lei molto volentieri e le interviste che riesce a fare sono sempre molto gradevoli. Francesca Fialdini perde la pazienza e dice “Ti sbatto fuori” Ieri, domenica 15 novembre, è andata in onda un’altra puntata di “Da noi a ruota libera” ed è andato ospite Sergio Friscia il simpaticissimo attore, anche ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 16 novembre 2020)al timone della trasmissione che va in onda la domenica pomeriggio dopo Domenica In condotta da Mara Venier, Da noi… aè un’ottima padrona di casa. I suoi modi garbati e gentili regalano qualche ora di tranquillità. I suoi ospiti dicono che vanno da lei molto volentieri e le interviste che riesce a fare sono sempre molto gradevoli.la“Ti” Ieri, domenica 15 novembre, è andata in onda un’altra puntata di “Da noi a” ed è andato ospite Sergio Friscia il simpaticissimo attore, anche ...

AlessiaRufino : Ho una convinzione. Giusta o sbagliata non so. Credo nel potere della gentilezza. Credo che spargerla attorno a noi… - RevenewsI : Ospite di 'Da Noi... a Ruota Libera', @CristinaDAvena commenta la sua copertina su Vanity Fair difendendo le donne. - Jack86301527 : @AndFranchini @valy_s @noitre32 @evavola @LucaSucci @jabbaTM @InMonsterland @Karm3nB @CesareOrtis @lucabattanta… - b_lothbrok : RT @stelucky: @EdoPasty92 Si, ma i #congiuntifuoriregione erano fregati a marzo e sono fregati anche adesso... Sta ruota per noi gia sempre… - romifivestars : #Rai1 “Da noi ... a ruota libera” Una vera e propria propaganda #DEM con il tuttologo #Floris che ne spara di tut… -

Ultime Notizie dalla rete : noi… ruota "Ti sbatto fuori!". Da noi... a ruota libera, Francesca Fialdini su tutte le furie Caffeina Magazine