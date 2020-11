Bullet Train: Zazie Beetz si aggiunge al cast (Di lunedì 16 novembre 2020) Dopo Brad Pitt e Aaron Taylor Johnson, anche Zazie Beetz si aggiunge al cast di Bullet Train, l’adattamento della Sony del romanzo giapponese Maria Beetle Bullet Train, il nuovo action thriller della Sony con protagonista Brad Pitt, vede l’entrata in scena di Zazie Beetz, star di Joker; oltre ai due attori, ci saranno anche Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry e Andrew Koji. Le riprese dovrebbero iniziare a Los Angeles prima della fine dell’anno. Bullet Train: curiosità sul cast Zazie Beetz ha fatto subito parlare di sé, fin dalla sua prima apparizione nella bellissima serie FX ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 16 novembre 2020) Dopo Brad Pitt e Aaron Taylor Johnson, anchesialdi, l’adattamento della Sony del romanzo giapponese Maria Beetle, il nuovo action thriller della Sony con protagonista Brad Pitt, vede l’entrata in scena di, star di Joker; oltre ai due attori, ci saranno anche Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry e Andrew Koji. Le riprese dovrebbero iniziare a Los Angeles prima della fine dell’anno.: curiosità sulha fatto subito parlare di sé, fin dalla sua prima apparizione nella bellissima serie FX ...

