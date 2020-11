Benevento, Foggia: «Remy il rimpianto. Contenti per Lapadula» (Di lunedì 16 novembre 2020) Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, parla del primo scorcio di stagione dei campani. Ecco le sue parole Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai microfoni di Ottopagine.It. Le sue parole. rimpianto – «Remy senza dubbio. Lo avevamo preso ma poi è sfumato per altri motivi. Per il resto siamo andati anche oltre ai nostri obiettivi iniziali». Lapadula – «Siamo molto Contenti che possa esprimersi in Nazionale, lo voleva tanto ed ora può farlo. Siamo convinti che questo viaggio possa caricarlo ancora di più in vista dei viola». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Pasquale, direttore sportivo del, parla del primo scorcio di stagione dei campani. Ecco le sue parole Pasquale, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Ottopagine.It. Le sue parole.– «senza dubbio. Lo avevamo preso ma poi è sfumato per altri motivi. Per il resto siamo andati anche oltre ai nostri obiettivi iniziali».– «Siamo moltoche possa esprimersi in Nazionale, lo voleva tanto ed ora può farlo. Siamo convinti che questo viaggio possa caricarlo ancora di più in vista dei viola». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Benevento, Foggia: 'Fiorentina grande squadra, Iago Falque non è pronto. Che rimpianto per Remy...': Nella settiman… - ottopagine : Foggia: 'Con la Fiorentina sarà dura, ma vogliamo riscattarci' #Benevento - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Caserta - Foggia, dalle ore 9.40 traffico ferroviario rallento tra Benevento… - October_rev1917 : @xKlytia Lo sanno tutti che Campobasso sta vicino Bolzano e non a 40 min. da Benevento o Foggia. No aspetta! è vici… - IamCALCIO : Il D.s. #Foggia nel pre-partita di #Benevento-#Spezia. -