Benedetta Parodi e il figlio più piccolo: Diego, 11 anni, è la fotocopia di papà Fabio Caressa (Di lunedì 16 novembre 2020) “Domenica di dolcezza”, scrive Benedetta Parodi sotto alla foto di una nuova prelibatezza in preparazione, ma dolce a parte, che sembra più che goloso, l’attenzione è caduta sul piccolo Caressa. C’è anche il figlio Diego con lei nella foto, il più piccolo dopo Eleonora e Matilde avuto dal marito Fabio. La sorella di Cristina Parodi, che come lei è giornalista e conduttrice tv, ed è anche padrona di casa a ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’, è attivissima sui social. E quando “la zia Bene” pubblica scatti privati tra tante ricette e consigli culinari, i follower impazziscono. E anche questa volta non sono stati avari di like e commenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 novembre 2020) “Domenica di dolcezza”, scrivesotto alla foto di una nuova prelibatezza in preparazione, ma dolce a parte, che sembra più che goloso, l’attenzione è caduta sul. C’è anche ilcon lei nella foto, il piùdopo Eleonora e Matilde avuto dal marito. La sorella di Cristina, che come lei è giornalista e conduttrice tv, ed è anche padrona di casa a ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’, è attivissima sui social. E quando “la zia Bene” pubblica scatti privati tra tante ricette e consigli culinari, i follower impazziscono. E anche questa volta non sono stati avari di like e commenti ...

