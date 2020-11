Serie C, Bari ko interno: la Ternana vola a +7. Ok Renate e Padova (Di domenica 15 novembre 2020) ROMA - In campo oggi i tre gironi della Serie C. Nel Girone A il Renate vince e torna in testa, nel B il Padova consolida la vetta, nel Girone C la Ternana vince lo scontro diretto e vola a +7 dal ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 15 novembre 2020) ROMA - In campo oggi i tre gironi dellaC. Nel Girone A ilvince e torna in testa, nel B ilconsolida la vetta, nel Girone C lavince lo scontro diretto ea +7 dal ...

Inter_Women : ? | VITTORIA Doppietta di @GloriaMarinell4, primo centro in nerazzurro per Ilaria #Mauro, tre gol e tre punti per… - sportli26181512 : #SerieC, Bari ko interno: la Ternana vola a +7. Ok Renate e Padova: I rossoverdi espugnano il San Nicola 3-1 e tent… - nicolas_di_bari : RT @Vivo_Azzurro: #NationsLeague ?? 83' ?? GOOOL! #BERARDI!!! ???????? #ItaliaPolonia 2?-0? Infinita serie di passaggi consecutivi degli #Azzu… - 11contro11 : Risultati Serie C, Forza 4 #Cesena nel derby, vola la #Ternana #Bari #Ravenna #TorneiMinori #11contro11 - Dixy62553861 : RT @Gazzetta_it: Vola il #Renate, crolla il #Bari. Poker #Cesena nel derby #SerieC #Palermo ride, #Catania piange -