«L'Aria di Domenica» non cambia (Di domenica 15 novembre 2020) L'Aria di Domenica, La7 Politica&Covid. L'Aria di Domenica non è poi così diversa da quella feriale. Su La7 spira sempre lo stesso venticello, anche in una giornata in cui il pubblico avrebbe il sacrosanto diritto di rilassarsi un attimo. Nella fascia post-prandiale, l'emittente ha inaugurato un nuovo programma che rischia invece di compromettere la digestione del telespettatore, appesantendola con un cabarè di ospiti ed argomenti che già durante l'intera settimana saturano gli approfondimenti d'attualità. La nuova trasmissione condotta da Myrta Merlino si è aperta con una lunga intervista a Luigi Di Maio (scelta che di fatto ha stroncato il benché minimo effetto sorpresa), ed è poi proseguita poi con Walter Ricciardi e Massimo Galli: tema, manco a dirlo, ...

VigilanzaT : #AscoltiTv #15novembre. Solo il 3% per Myrta Merlino con L'Aria di Domenica. Domenica In cala con il lunghissimo sp… - Jenni79430950 : RT @Antiogu60: Brrrrrrrr....Che gelo!! Oltre le MINCHIATE CHE SPARA LIBERO SCORREGGIO.. si aggiungono quelle delle BrancaMyrta spara balle!… - bubinoblog : #ASCOLTITV 15 NOVEMBRE 2020: ITALIA-POLONIA, I TALK TRA D'URSO, FAZIO E GILETTI, DOMENICA IN, L'ARIA DI DOMENICA - Giuggio72684862 : RT @Antiogu60: Brrrrrrrr....Che gelo!! Oltre le MINCHIATE CHE SPARA LIBERO SCORREGGIO.. si aggiungono quelle delle BrancaMyrta spara balle!… - carrambaboy : L’aria di domenica, di sera, di domenica sera, di pomeriggio, di sabato pomeriggio, di mattina come fosse il titolo… -

