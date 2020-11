VIDEO – Direttore e funzionari accusati di truffare la propria… banca. 9 arresti (Di martedì 3 novembre 2020) Direttore e funzionari avrebbero truffato la propria banca: nove arresti della Guardia di Finanza. Di seguito il comunicato del comando provinciale salernitano delle Fiamme Gialle: “Questa mattina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale che, su richiesta della Procura, dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di nove persone. Si tratta del Direttore della filiale di una banca di rilievo nazionale sita in provincia di Salerno; di due funzionari di banca all’epoca impiegati presso la medesima sede del Direttore; di sei componenti il sodalizio, tutti ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 3 novembre 2020)avrebbero truffato la propria: novedella Guardia di Finanza. Di seguito il comunicato del comando provinciale salernitano delle Fiamme Gialle: “Questa mattina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale che, su richiesta della Procura, dispone la misura cautelare deglidomiciliari nei confronti di nove persone. Si tratta deldella filiale di unadi rilievo nazionale sita in provincia di Salerno; di duediall’epoca impiegati presso la medesima sede del; di sei componenti il sodalizio, tutti ...

Tg3web : Le nuove misure in procinto di essere varate con il Dpcm previsto per domani potranno fermare la curva dei contagi?… - DarioNardella : Ho fatto il punto col direttore dell'Asl dell'area fiorentina: a questo ritmo entro una settimana arriviamo al picc… - chetempochefa : 'Il nostro piano di lavoro: cominciare le prove cliniche prima di Natale, finirle a febbraio e a marzo avere il far… - dbgiovanna : RT @TV2000it: Mariano Bella direttore @USConfcommercio a @TGTGTV2000: “Le imprese chiudono ma non si cancellano dalle Camere del Commercio:… - TV2000it : Mariano Bella direttore @USConfcommercio a @TGTGTV2000: “Le imprese chiudono ma non si cancellano dalle Camere del… -