Shevchenko non ha dubbi: "Grande momento per il Milan, può puntare a vincere lo Scudetto" (Di martedì 3 novembre 2020) A parlare positivamente del momento d'oro del Milan è Andriy Shevchenko, intervistato tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Leggi su 90min (Di martedì 3 novembre 2020) A parlare positivamente deld'oro delè Andriy, intervistato tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Ibra non si ferma più: eguagliato #Shevchenko, ora il rinnovo per il #Milan è una priorità - ignotoale75 : RT @cmdotcom: #Ibra non si ferma più: eguagliato #Shevchenko, ora il rinnovo per il #Milan è una priorità - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Ibra non si ferma più: eguagliato #Shevchenko, ora il rinnovo per il #Milan è una priorità - sportli26181512 : Ibra non si ferma più: eguagliato Shevchenko, ora il rinnovo per il Milan è una priorità: Non esistono sfide imposs… - Alessan34958222 : RT @cmdotcom: #Ibra non si ferma più: eguagliato #Shevchenko, ora il rinnovo per il #Milan è una priorità -