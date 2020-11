Moda sostenibile | identikit del guardaroba senza tempo

Leggi su iodonna

(Di martedì 3 novembre 2020) Come si costruisce un? Ovvero un armadio di qualità, con pochi pezzi ma buoni, che matchino gusto e caratteristiche eco, e che durino nel? 25 capi e accessori sostenibili per l'AI 2020 sfoglia la gallery Aprire l’armadio Prima di tutto, non significa fare tabula rasa di quello che si ha. La sostenibilità è un percorso da affrontare col buon senso, a piccoli passi. Niente colpi di testa: si tratta di aprire l’armadio, tirare fuori tutto e analizzare il proprio stile facendo la spunta di ...