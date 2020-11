Diletta Leotta Instagram irresistibile | jeans una seconda pelle | «Vorrei essere il cuscino…»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 3 novembre 2020) Sutorna a far sognare i fan con uno scatto favoloso. La splendida giornalista sportiva, testimonial di ‘U-Power’, rilanciando la pubblicità che la vede protagonista, ha postato una foto che reca la seguente didascalia: «Ragazzi grazie per l’aiuto che mi state dando per trovare l’Uomo U-Power, se ancora non sapete come fare, correte sul sito U-Power!». Un modo per promuovere il prodotto da lei sponsorizzato ovviamente. Non pochi followers però sono rimasti conquistati dal fisico strepitoso della giovane, che nella foto indossa un micro-top aderentissimo e unche le sta come una. Un’istantanea da capogiro… leggi anche l’articolo —> Antonella Mosetti ...