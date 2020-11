Carlotta, figlia di Gigi Proietti: "Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro" (Di martedì 3 novembre 2020) “Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la ‘notizia’ si scatena lo ‘scoop’. Tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente”: lo scrive Carlotta Proietti su Instagram interpretando i sentimenti di dolore e riservatezza della sua famiglia, della mamma e della sorella. View this post on InstagramHo pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la “notizia” si scatena lo “scoop”... tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente. Malgrado ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 novembre 2020) “Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la ‘notizia’ si scatena lo ‘scoop’. Tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente”: lo scrivesu Instagram interpretando i sentimenti die riservatezza della sua famiglia, della mamma e della sorella. View this post on InstagramHo pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la “notizia” si scatena lo “scoop”... tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente. Malgrado ...

