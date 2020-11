Buon compleanno Monica Vitti | Maurizio Quilici | Marco Sau…

juventusfc : 123 anni di straordinari capolavori ??? Buon compleanno, Juventus ???? #JUVE123 #ForzaJuve - ClaMarchisio8 : 123 anni di abbracci e vittorie. 123 anni di linguacce, di mani sul petto e di SIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUU. 123 anni di… - Pirlo_official : Oggi una buona prova. Il gruppo sta crescendo! Buon compleanno @juventusfc ?? #juve123 #speziajuve - Mhynor09 : RT @Pirlo_official: Oggi una buona prova. Il gruppo sta crescendo! Buon compleanno @juventusfc ?? #juve123 #speziajuve - KuromiAkira : @pinacobalto Tantissimi auguri di buon compleanno! -

La cartolina verde dell’Esercito. In famiglia (cane compreso) fu accolta con apprensione e un velo di tristezza ...Sono state rese note le designazioni arbitrali del match Catanzaro-Palermo, gara valida per la 7^ giornata del Girone C di Serie C. Nell’ordine per ogni partita direttore di gara, assistenti e quarto ...