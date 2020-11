Ancora in sicurezza il Huawei P20 Lite con l’aggiornamento 370 (Di martedì 3 novembre 2020) Il Huawei P20 Lite ha venduto tanto nel mondo e anche nel nostro paese. Il modello di fascia media, complice il prezzo contenuto ma anche la sua scheda di tutto rispetto, è Ancora posseduto da un gran numero di utenti. Per questo motivo, il supporto software che lo riguarda non è terminato: se non da major update, lo smartphone continua ad essere raggiunto da firmware minori che, tuttavia, lo mettono in completa sicurezza. In effetti è proprio il caso dell’ultimo aggiornamento siglato con build 370 e ora in prima distribuzione. Come sottolinea la fonte Huawei Central, proprio il Huawei P20 Lite sta iniziando a ricevere il pacchetto 9.1.0.370. Quest’ultimo contiene la patch di sicurezza del mese di settembre e ha un ... Leggi su optimagazine (Di martedì 3 novembre 2020) IlP20ha venduto tanto nel mondo e anche nel nostro paese. Il modello di fascia media, complice il prezzo contenuto ma anche la sua scheda di tutto rispetto, èposseduto da un gran numero di utenti. Per questo motivo, il supporto software che lo riguarda non è terminato: se non da major update, lo smartphone continua ad essere raggiunto da firmware minori che, tuttavia, lo mettono in completa. In effetti è proprio il caso dell’ultimo aggiornamento siglato con build 370 e ora in prima distribuzione. Come sottolinea la fonteCentral, proprio ilP20sta iniziando a ricevere il pacchetto 9.1.0.370. Quest’ultimo contiene la patch didel mese di settembre e ha un ...

matteosalvinimi : ... Nel mezzo, la cancellazione dei Decreti Sicurezza per aprire porti e portafogli. Cosa deve succedere ancora? Il… - marcocappato : I pochi dati disponibili dicono che le scuole non sono (ancora) luoghi principali del contagio. Certo, devono esser… - EugeneAndHisAxe : RT @foglioverde: #Kurz : La situazione della sicurezza in #Austria è tesa, soprattutto a #Vienna. I criminali ancora in movimento sono ben… - MamolkcsMamol : RT @foglioverde: #Kurz : La situazione della sicurezza in #Austria è tesa, soprattutto a #Vienna. I criminali ancora in movimento sono ben… - AdolfoTasinato : RT @foglioverde: #Kurz : La situazione della sicurezza in #Austria è tesa, soprattutto a #Vienna. I criminali ancora in movimento sono ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora sicurezza L’alluvione è solo un ricordo ma la sicurezza del territorio della Bassa resta ancora un fronte aperto Il Mattino di Padova Le squadre ancora in stand by "Speriamo di ricominciare presto"

L’ha presa con filosofia il tecnico Stefano Santini: "Il nostro lo avevamo fatto anche in materia di sicurezza e rispetto delle regole, adesso se sarà possibile allenarci continueremo a farlo ...

Covid, medici e infermieri dell'Umberto I protestano per maggiore sicurezza in corsia

Attesa da tempo non è ancora consegnata al laboratorio dell’Umberto I. All’acquisto ha partecipato anche il Comune di Nocera Inferiore con 50mila euro, fondi raccolti grazie ad una colletta tra cittad ...

L’ha presa con filosofia il tecnico Stefano Santini: "Il nostro lo avevamo fatto anche in materia di sicurezza e rispetto delle regole, adesso se sarà possibile allenarci continueremo a farlo ...Attesa da tempo non è ancora consegnata al laboratorio dell’Umberto I. All’acquisto ha partecipato anche il Comune di Nocera Inferiore con 50mila euro, fondi raccolti grazie ad una colletta tra cittad ...