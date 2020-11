Windows 10, Microsoft al lavoro per un’interfaccia rinnovata nel 2021 (Di lunedì 2 novembre 2020) Microsoft sta lavorando a un corposo rinnovamento dell’interfaccia utente di Windows 10, da introdurre entro la fine del prossimo anno. L’aggiornamento andrà a modificare aspetto, animazioni e funzionalità di moltissime parti del sistema, tra cui Esplora Risorse e Action Center. Chiariamoci subito però: non aspettatevi la presentazione di un nuovo linguaggio grafico da parte dell’azienda di Redmond: Fluent Design infatti resterà centrale, con il nuovo aggiornamento, nome in codice Sun Valley, che sarà invece un’implementazione atta a rendere l’intero Windows più coerente e moderno. Secondo alcuni documenti interni finiti nelle mani dei colleghi di Windows Central, descrivono lo scopo del progetto parlando di un “rinvigorimento ed una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020)sta lavorando a un corposo rinnovamento dell’interfaccia utente di10, da introdurre entro la fine del prossimo anno. L’aggiornamento andrà a modificare aspetto, animazioni e funzionalità di moltissime parti del sistema, tra cui Esplora Risorse e Action Center. Chiariamoci subito però: non aspettatevi la presentazione di un nuovo linguaggio grafico da parte dell’azienda di Redmond: Fluent Design infatti resterà centrale, con il nuovo aggiornamento, nome in codice Sun Valley, che sarà invece un’implementazione atta a rendere l’interopiù coerente e moderno. Secondo alcuni documenti interni finiti nelle mani dei colleghi diCentral, descrivono lo scopo del progetto parlando di un “rinvigorimento ed una ...

