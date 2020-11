Vasco Rossi, il ricordo social sulla morte del padre commuove i fan (Di lunedì 2 novembre 2020) Vasco Rossi su Instagram ha scritto un post in onore del papà. Il testo ha commosso tantissimo tutti i suoi follower. Vasco Rossi(fonte Instagram @VascoRossi)Vasco è uno degli artisti più amati e longevi del panorama della musica italiana. La sua forza ribelle ha conquistato intere generazioni e in molti lo considerano una vera e propria rock star. Le sue canzoni sono diventate degli inni e i suoi concerti sono sempre stati sold out. Tantissimi i fan che si organizzavano da ogni parte d’Italia per andare ad assistere a un suo concerto. Insomma un’artista tutto tondo che convince ogni giorno sempre di più. Ecco che allora un post in onore del padre commuove i fan perché un ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 novembre 2020)su Instagram ha scritto un post in onore del papà. Il testo ha commosso tantissimo tutti i suoi follower.(fonte Instagram @è uno degli artisti più amati e longevi del panorama della musica italiana. La sua forza ribelle ha conquistato intere generazioni e in molti lo considerano una vera e propria rock star. Le sue canzoni sono diventate degli inni e i suoi concerti sono sempre stati sold out. Tantissimi i fan che si organizzavano da ogni parte d’Italia per andare ad assistere a un suo concerto. Insomma un’artista tutto tondo che convince ogni giorno sempre di più. Ecco che allora un post in onore deli fan perché un ...

SkyTG24 : Vasco Rossi: “Col tempo mi sono accorto che per cambiare il mondo bisogna cambiare tutto' - RADIOEFFEITALIA : Vasco Rossi - E... - paoloangeloRF : Vasco Rossi - Lunedì - Live Olimpico - iosonolenny : Lunedì di Vasco Rossi - RadioRideTheWav : (CLICK LINK TO LISTEN->) Now Playing: Vasco Rossi - Perchè non piangi per me -