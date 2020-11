Ultime Notizie Roma del 02-11-2020 ore 08:10 (Di lunedì 2 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto Gigi Proietti ricoverato da giorni in una clinica Romana per accertamenti era stato colpito ieri da un grave scompenso cardiaco da subito le sue condizioni era una parte molto seria e proprio oggi Proietti avrebbe compiuto 80 anni non è lunga oltre 50 anni ha spaziato dal cinema al teatro nelle prime ore del mattino annuncia La famiglia è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti ne danno l’annuncio Sagitta Susanna e Carlotta nelle prossime ore dicono dare comunicazione delle esequie Braccio di Ferro governo regioni sulle misure del nuovo dpcm governatori hanno chiesto regole nazionali mentre Conte punta a stabilire zone rosse in base alla diffusione territoriale del virus indicata dagli ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto Gigi Proietti ricoverato da giorni in una clinicana per accertamenti era stato colpito ieri da un grave scompenso cardiaco da subito le sue condizioni era una parte molto seria e proprio oggi Proietti avrebbe compiuto 80 anni non è lunga oltre 50 anni ha spaziato dal cinema al teatro nelle prime ore del mattino annuncia La famiglia è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti ne danno l’annuncio Sagitta Susanna e Carlotta nelle prossime ore dicono dare comunicazione delle esequie Braccio di Ferro governo regioni sulle misure del nuovo dpcm governatori hanno chiesto regole nazionali mentre Conte punta a stabilire zone rosse in base alla diffusione territoriale del virus indicata dagli ...

Corriere : Australia, nessun nuovo contagio per la prima volta in cinque mesi - sole24ore : #Coronavirus ultime notizie. Medici Torino, #lockdown immediato è indispensabile - fanpage : Un saturimetro in ogni famiglia come il termometro. Lo consiglia il Comitato tecnico scientifico. Di cosa si trat… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid Messina: da oggi stop Ztl, esenzioni Amam, Cosap, Tari per tutto il 2020) è stato pubblic… - Cicco16 : #SerieA, Leonardo #Spinazzola #CGRMVP di @OfficialASRoma-@acffiorentina 2-0 -