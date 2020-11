“Toto e la sauna” | lo storico sketch di Gigi Proietti | VIDEO

Leggi su tpi

(Di lunedì 2 novembre 2020)Prietti, il monologo “Toto e la sauna” Il comico e attore romanoè scomparso nella notte tra il primo e il 2 novembre 2020. Ricoverato per problemi cardiaci (non legati al Covid) in una clinica romana,oggi avrebbe compiuto 80 anni. L’attore si trovava in ospedale da diversi giorni, ma le sue condizioni si sono aggravate nella giornata di domenica 1 novembre. Romano fino al midollo ma aperto al mondo e alla cultura, sua la decisione di costruire un Globe Theatre shakespeariano nel 2003 all’interno dei giardini di Villa Borghese a Roma, per commuovere il pubblico più largo possibile con la poesia del Bardo. Tra le doti indimenticabili del mattatore vi era la capacità di trasformare uno spunto anche banale in una circostanza ...