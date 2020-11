Tete | Real | contro l' Inter è stato più difficile

Ultime Notizie dalla rete : Tete Real

Giornale di Sicilia

"Real, contro l'Inter è stato più difficile". Le parole rilasciate dal giocatore dello Shakhtar a Stats Perform.Il cielo è grigio sopra lo Stadio Olimpico di Kiev. Almeno per l’Inter. Perché 93 minuti non sono bastati ai nerazzurri per trovare un gol buono per mandare al tappeto lo Shakhtar e prendersi la vetta ...