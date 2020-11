Sassuolo, colpo Isaac Karamoko dal PSG: giocherà in Primavera (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Sassuolo piazza un colpo per il futuro. Il club neroverde ha chiuso l’accordo per Isaac Karamoko, ex PSG Il Sassuolo è secondo in classifica e non vuole smettere di sognare e crescere. La progettualità rimane la forza di base del club neroverde che continua a pensare al futuro e si assicura un giovane talento francese: Isaac Karamoko. Stando a quanto riportato dal nostro Giovanni Albanese, l’attaccante classe 2002 ha firmato il suo nuovo contratto con il Sassuolo. Esterno offensivo reduce dall’avventura al PSG, farà parte della Primavera allenata quest’anno da Emiliano Bigica. Intanto il #Sassuolo ha chiuso per Isaac #Karamoko, esterno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilpiazza unper il futuro. Il club neroverde ha chiuso l’accordo per, ex PSG Ilè secondo in classifica e non vuole smettere di sognare e crescere. La progettualità rimane la forza di base del club neroverde che continua a pensare al futuro e si assicura un giovane talento francese:. Stando a quanto riportato dal nostro Giovanni Albanese, l’attaccante classe 2002 ha firmato il suo nuovo contratto con il. Esterno offensivo reduce dall’avventura al PSG, farà parte dellaallenata quest’anno da Emiliano Bigica. Intanto il #ha chiuso per, esterno ...

weilg_ : @Inter Lo stemma del Sassuolo sembra quello del Barcellona mi sono preso un colpo per un attimo - 1987_Lorenza : RT @CAMARDELLAGio: Un modesto (per le assenze di tutto l'attacco titolare) #sassuolo batte un piccolo #napoli nonostante la presenza in cam… - Notiziedi_it : Colpo Sassuolo, bene la Roma, derby Genova in parità - camila_healing : RT @annatrieste: Sperare di sorprendere il Sassuolo con un colpo di testa su corner è un po' come tentare di sorprendere una femmina coi ba… - ItalianSerieA : New post: COLPO DEL SASSUOLO AL SAN PAOLO -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo colpo Colpo Sassuolo al San Paolo, la Roma torna a vincere TuttOggi Fenomeno Sassuolo, De Zerbi suo demiurgo

Mancava solo il test della verità al Sassuolo, imbattuto e secondo in classifica dietro al Milan dopo sei giornate: il test con una big, visto che prima di Napoli la squadra emiliana aveva affrontato ...

Sassuolo, colpo Isaac Karamoko dal PSG: giocherà in Primavera

Il Sassuolo piazza un colpo per il futuro. Il club neroverde ha chiuso l’accordo per Isaac Karamoko, ex PSG. Il Sassuolo è secondo in classifica e non vuole smettere di sognare ...

Mancava solo il test della verità al Sassuolo, imbattuto e secondo in classifica dietro al Milan dopo sei giornate: il test con una big, visto che prima di Napoli la squadra emiliana aveva affrontato ...Il Sassuolo piazza un colpo per il futuro. Il club neroverde ha chiuso l’accordo per Isaac Karamoko, ex PSG. Il Sassuolo è secondo in classifica e non vuole smettere di sognare ...