Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 2 novembre 2020, su Rai 3 (Di lunedì 2 novembre 2020) Report 2020: anticipazioni della puntata, in onda stasera 2 novembre su Rai 3 Questa sera, lunedì 2 novembre 2020, va in onda in prima serata una nuova puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Report, in onda lunedì 2 novembre 2020 su Rai 3. I servizi e le inchieste di stasera Secondo le anticipazioni di questa sera, ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020), in ondasu Rai 3 Questa sera, lunedì 2, va in onda in prima serata una nuovadi, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 21,20. Di seguito lee i servizinuovadi, in onda lunedì 2su Rai 3. I servizi e le inchieste diSecondo ledi questa sera, ...

CorriereUmbria : Stasera in tv 2 novembre, su Rai 3 torna Report: inchieste su Covid, pasta e mascherine. Le anticipazioni… - CorriereCitta : Anticipazioni Report 2 novembre 2020: tre nuove inchieste, ecco cosa vedremo stasera in tv #report - inno_hubFC : ??e’ uscito il nostro primo INNOVATION REPORT. Possibile leggere notizie e anticipazioni qui ??… - AnnaMariaCastel : RT @Linetto4: Fosse stato Salvini, le procure di mezza Italia,i giornaloni di sx, i tg naz e non, il travagliato e 'report ' con inchieste… - Emrys77 : RT @Linetto4: Fosse stato Salvini, le procure di mezza Italia,i giornaloni di sx, i tg naz e non, il travagliato e 'report ' con inchieste… -