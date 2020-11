Remuzzi sul nuovo Dpcm: 'Da medico dico che mi sembrano misure ragionevoli' (Di lunedì 2 novembre 2020) Le misure anti Covid delineate dal premier Giuseppe Conte in vista del prossimo Dpcm? "Mi sembrano ragionevoli, anche se io parlo da medico e non posso dare un giudizio su Conte. Chi sono io per farlo?... Leggi su globalist (Di lunedì 2 novembre 2020) Leanti Covid delineate dal premier Giuseppe Conte in vista del prossimo? "Mi, anche se io parlo dae non posso dare un giudizio su Conte. Chi sono io per farlo?...

razorblack66 : RT @EmeiMarkus: La previsione di #Remuzzi sul Covid #QuartoGrado #Covid_19 #COVID19 - tiziana_rivale : RT @EmeiMarkus: La previsione di #Remuzzi sul Covid #QuartoGrado #Covid_19 #COVID19 - francotravagli1 : @fabius10scudi Remuzzi dei COVID non capisce nulla. I geronti come lui devono stare zitti. Ascoltate chi lavora sul… - NonnaMaria15 : RT @GiovanniAlba10: Notizia rt a gogò. Il prof. Remuzzi smentisce il terrorismo mediatico sul covid19 - NicolaSwamp : @maurorizzi_mr Sentiamo, perché l’analisi di Remuzzi sul fatto che “i morti non provengono dalle terapie intensive… -

Ultime Notizie dalla rete : Remuzzi sul Remuzzi sul nuovo Dpcm: "Da medico dico che mi sembrano misure ragionevoli" Globalist.it Remuzzi sul nuovo Dpcm: "Da medico dico che mi sembrano misure ragionevoli"

Il direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri: "Il politico deve fare il suo mestiere soppessare rischio/beneficio: ci si deve avvicinare il più possibile al minimo rischio-massimo ...

Coronavirus, il bollettino del 31 ottobre: i dati dell’epidemia

A breve il bollettino di oggi con i dati aggiornati sull’epidemia da Coronavirus in Italia. Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi sabato 31 ottobre, ha comunicato il bollettino dell’epidem ...

Il direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri: "Il politico deve fare il suo mestiere soppessare rischio/beneficio: ci si deve avvicinare il più possibile al minimo rischio-massimo ...A breve il bollettino di oggi con i dati aggiornati sull’epidemia da Coronavirus in Italia. Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi sabato 31 ottobre, ha comunicato il bollettino dell’epidem ...