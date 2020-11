Regina Elisabetta in lutto, la conferma di Buckingham Palace: una grande perdita per la Royal Family (Di lunedì 2 novembre 2020) Grave lutto per la Regina Elisabetta. La conferma è arrivata da Buckingham Palace. La cugina e amica intima della Regina Lady Elizabeth Shakerley è morta all’età di 79 anni. Lady Shakerley, che era conosciuta come Lady Elizabeth Anson, era la figlia di Thomas Anson, visconte Anson e Anne Bowes-Lyon, che divenne la principessa Anna di Danimarca quando si risposò. Nata nel Castello di Windsor nel 1941, Lady Elizabeth ha servito come organizzatore di feste della Regina dal 1960 e ha organizzato una serie di serate reali, incluso un evento tenuto prima del matrimonio del Duca e della Duchessa di Cambridge nell’aprile 2011.



