Regina Elisabetta, il 2021 potrebbe essere finalmente l'anno di Carlo re

La Regina Elisabetta in isolamento sfoglia la gallery Festeggiati i suoi 95 anni, il prossimo aprile, la Regina Elisabetta metterà fine ai suoi quasi 70 anni di regno e passerà la sua corona al figlio Carlo. In un'intervista a True Royalty, l'emittente dedicata alla famiglia reale, il royal watcher Robert Jobson ha rivelato che la monarca – sul trono dal febbraio 1952 – avrebbe deciso di farsi da parte e il suo ritiro potrebbe essere addirittura annunciato tra sei ...

