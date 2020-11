“Quando ci ho provato con lei”. Amedeo Goria, terremoto sul GF Vip: la Gregoraci? “Competitors molto più…”, retroscena clamoroso (Di lunedì 2 novembre 2020) Amedeo Goria sta imperversando su Canale 5 ultimamente grazie alla grande popolarità di cui stanno godendo l'ex moglie Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, protagoniste al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Dopo aver fatto il giro delle trasmissioni di Barbara d'Urso, il giornalista ha fatto visita anche a Mattino 5, dove a Federica Panicucci ha regalato un retroscena su Elisabetta Gregoraci, con cui ci avrebbe provato ai tempi di Ritorno al presente, il reality condotto da Carlo Conti: “Non avevo molte chance perché c'erano dei competitors molto più avvenenti di me”. Poi Amedeo Goria ha parlato anche di Lory Del Santo: “A me piacciono le belle donne, lei l'ho corteggiata blandamente qualche volta, l'andavo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020)sta imperversando su Canale 5 ultimamente grazie alla grande popolarità di cui stanno godendo l'ex moglie Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, protagoniste al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Dopo aver fatto il giro delle trasmissioni di Barbara d'Urso, il giornalista ha fatto visita anche a Mattino 5, dove a Federica Panicucci ha regalato unsu Elisabetta, con cui ci avrebbeai tempi di Ritorno al presente, il reality condotto da Carlo Conti: “Non avevo molte chance perché c'erano dei competitorspiù avvenenti di me”. Poiha parlato anche di Lory Del Santo: “A me piacciono le belle donne, lei l'ho corteggiata blandamente qualche volta, l'andavo ...

