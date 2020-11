Nuovo dpcm, verso la conferma delle lezioni in presenza per elementari e medie. Dad al 100 per cento per le superiori (Di martedì 3 novembre 2020) La scuola secondaria di primo grado è salva. L’ipotesi, uscita da palazzo Chigi domenica notte e circolata per tutta la giornata tra Montecitorio e Madama, di fare lezioni online anche in seconda e terza media è scemata con il calar del sole. Nelle ultime ore da più fonti della maggioranza e da viale Trastevere è arrivata la conferma che le medie continueranno ad essere in presenza. I ragazzi e gli insegnanti del primo ciclo, nelle Regioni che non hanno già applicato ordinanze più ristrettive (Puglia e Campania), andranno ancora in classe. Almeno finché la curva dei contagi non aumenterà ancora. Tutto resta condizionato all’assegnazione delle tre diverse fasce di rischio nei vari territori, che potrebbero portare a misure più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) La scuola secondaria di primo grado è salva. L’ipotesi, uscita da palazzo Chigi domenica notte e circolata per tutta la giornata tra Montecitorio e Madama, di fareonline anche in seconda e terza media è scemata con il calar del sole. Nelle ultime ore da più fonti della maggioranza e da viale Trastevere è arrivata lache lecontinueranno ad essere in. I ragazzi e gli insegnanti del primo ciclo, nelle Regioni che non hanno già applicato ordinanze più ristrettive (Puglia e Campania), andranno ancora in classe. Almeno finché la curva dei contagi non aumenterà ancora. Tutto resta condizionato all’assegnazionetre diverse fasce di rischio nei vari territori, che potrebbero portare a misure più ...

