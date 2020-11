Nuovo Dpcm, ci sarà il coprifuoco dalle 21 in tutta Italia (Di lunedì 2 novembre 2020) Nuovo Dpcm, trovato accordo nel Governo: si va verso coprifuoco alle 21 “Il Nuovo Dpcm prevedrà un coprifuoco alle 21 su tutto il territorio nazionale“: lo ha confermato, in un’intervista a SkyTg24, la sottosegretaria al ministero del Lavoro Francesca Puglisi. E’ stato dunque trovato l’accordo in seno al Governo su una delle norme che saranno inserite nel prossimo provvedimento di contrasto all’impennata di casi di Coronavirus in Italia. Stamattina, infatti, si è tenuta una riunione tra il premier, Giuseppe Conte, e i capidelegazione dei partiti al governo: l’obiettivo era quello di arrivare a un’intesa che mettesse tutti d’accordo sull’orario in cui imporre a tutti gli ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020), trovato accordo nel Governo: si va versoalle 21 “Ilprevedrà unalle 21 su tutto il territorio nazionale“: lo ha confermato, in un’intervista a SkyTg24, la sottosegretaria al ministero del Lavoro Francesca Puglisi. E’ stato dunque trovato l’accordo in seno al Governo su una delle norme che saranno inserite nel prossimo provvedimento di contrasto all’impennata di casi di Coronavirus in. Stamattina, infatti, si è tenuta una riunione tra il premier, Giuseppe Conte, e i capidelegazione dei partiti al governo: l’obiettivo era quello di arrivare a un’intesa che mettesse tutti d’accordo sull’orario in cui imporre a tutti gli ...

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - irenelasagna : RT @ultimenotizie: ''Il nuovo #Dpcm prevederà un #coprifuoco alle 21 su tutto il territorio nazionale''. Lo sottolinea il Sottosegretario a… - StudioChianura : Il nuovo #Dpcm dovrebbe prevedere il #coprifuoco alle 21. Tra aperitivi, apericena si fa cazzeggio molto prima. Ha senso? -