Morto Gigi Proietti: la malattia di cui soffriva l’attore romano. Non aveva il Covid (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti malattia: il celebre attore non aveva il Covid Gigi Proietti malattia – Gigi Proietti è Morto nella notte a Roma: il celebre attore, che proprio oggi compiva 80 anni, si è spento in una clinica romana, dove era ricoverato da diversi giorni. In molti si stanno chiedendo di cosa soffrisse Proietti e, ovviamente, in questo periodo storico il pensiero va anche al Covid-19. Invece, chiariamo subito: Gigi Proietti non aveva il Covid, ma soffriva da tempo di problemi cardiaci. Le sue condizioni si sono aggravate nella giornata di ieri. In clinica, assieme a ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020): il celebre attore nonilnella notte a Roma: il celebre attore, che proprio oggi compiva 80 anni, si è spento in una clinica romana, dove era ricoverato da diversi giorni. In molti si stanno chiedendo di cosa soffrissee, ovviamente, in questo periodo storico il pensiero va anche al-19. Invece, chiariamo subito:nonil, mada tempo di problemi cardiaci. Le sue condizioni si sono aggravate nella giornata di ieri. In clinica, assieme a ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - SkyTG24 : E' morto a Roma #GigiProietti, nel giorno del suo 80esimo compleanno - littlemixftlodo : RT @llyfrausandrain: stamattina è morto Gigi Proietti, un pilastro del teatro italiano, doppiatore, conduttore, cantante: un maestro. oggi… - Kor_One_ : RT @4everAnnina: I #tg che specificano che #Proietti è morto “non per #covid” fanno vomitare Non c’è ritegno nemmeno sulla scomparsa di u… -