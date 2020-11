Miozzo, (Cts): "Se un ragazzo non va a scuola, poi non dovrebbe essere libero di andare al bar" (Di lunedì 2 novembre 2020) “A meno di una diversa decisione del governo, è improbabile che si arrivi a un lockdown generale come quello vissuto a marzo e aprile”. A dirlo è Agostino Miozzo, medico e coordinatore del comitato tecnico scientifico (cts), parlando a proposito delle nuove misure restrittive del governo. “Delle misure supplementari saranno introdotte perchè la curva epidemica e la catena di diffusione del virus vanno interrotte, ma non è pensabile chiudere le scuole in un contesto dove non ci sia un vero lockdown”. Poi, affrontando la tematica della chiusure delle scuole, Miozzo è dell’opinione che “se un ragazzo non va a scuola, poi non dovrebbe nemmeno essere libero di andare al centro ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) “A meno di una diversa decisione del governo, è improbabile che si arrivi a un lockdown generale come quello vissuto a marzo e aprile”. A dirlo è Agostino, medico e coordinatore del comitato tecnico scientifico (cts), parlando a proposito delle nuove misure restrittive del governo. “Delle misure supplementari saranno introdotte perchè la curva epidemica e la catena di diffusione del virus vanno interrotte, ma non è pensabile chiudere le scuole in un contesto dove non ci sia un vero lockdown”. Poi, affrontando la tematica della chiusure delle scuole,è dell’opinione che “se unnon va a, poi nonnemmenodial centro ...

