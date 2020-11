LIVE Vaccino Covid-19 e cura, notizie in DIRETTA: entro l’estate 2021 il vaccino dovrebbe arrivare (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE notizie SUL CORONAVIRUS 12.45: “Ci aspettiamo che alla fine di novembre possa essere conclusa la fase 3 della sperimentazione clinica, a quel punto la parola passerà alle agenzie regolatorie. I tempi che possono essere accorciati sono quelli della burocrazia, non quelli dei controlli scientifici: per questo il vaccino sarà sicuro. Nella migliore delle ipotesi prime 30 milioni di dosi all’Ue entro fine anno, se sarà dicembre o gennaio cambia poco“. E’ la previsione di Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm a Pomezia, intervenuto alla trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus per fare il punto sul ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL CORONAVIRUS 12.45: “Ci aspettiamo che alla fine di novembre possa essere conclusa la fase 3 della sperimentazione clinica, a quel punto la parola passerà alle agenzie regolatorie. I tempi che possono essere accorciati sono quelli della burocrazia, non quelli dei controlli scientifici: per questo ilsarà sicuro. Nella migliore delle ipotesi prime 30 milioni di dosi all’Uefine anno, se sarà dicembre o gennaio cambia poco“. E’ la previsione di Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm a Pomezia, intervenuto alla trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus per fare il punto sul ...

europainitalia : 'Dobbiamo dare speranza. Adesso è il momento di dare progetti concreti all'???? e garantire il vaccino per tutti. O v… - emergency_live : #Vaccino per #coronavirus di #Oxford, Irbm Pomezia: “Speriamo in prime 30 milioni di dosi entro fine anno” - CryAntonino : #Vaccino per #coronavirus di #Oxford, #Irbm Pomezia: “Speriamo in prime 30 milioni di dosi entro fine anno” - EurDirectMarche : RT @europainitalia: 'Dobbiamo dare speranza. Adesso è il momento di dare progetti concreti all'???? e garantire il vaccino per tutti. O vinci… - girfatti78 : RT @europainitalia: 'Dobbiamo dare speranza. Adesso è il momento di dare progetti concreti all'???? e garantire il vaccino per tutti. O vinci… -