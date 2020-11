L'appello dei medici: 'Serve il lockdown in Piemonte' (Di lunedì 2 novembre 2020) Nel weekend l'Omceo di Torino ha evidenziato come nelle prossime settimane potrebbe essere a rischio la tenuta del sistema sanitario Leggi su today (Di lunedì 2 novembre 2020) Nel weekend l'Omceo di Torino ha evidenziato come nelle prossime settimane potrebbe essere a rischio la tenuta del sistema sanitario

repubblica : L'appello dei pedagogisti: 'Non chiudete le scuole, i giovani rischiano una deriva depressiva' - repubblica : L'appello dei pedagogisti: 'Non chiudete le scuole, i giovani rischiano una deriva depressiva' [di Ilaria Venturi]… - fattoquotidiano : L’appello social dell’infermiera a Napoli: “Il Covid non esiste? Vi farei vedere gli occhi dei malati che implorano… - rep_parma : Covid, appello dei medici: chiusure mirate ma le scuole restino aperte [aggiornamento delle 11:26] - CronacheNuoresi : Nuoro. L'appello dei Circoli privati: ' Controlli rigidi e multe per la somministrazione, siamo al collasso'... -

Ultime Notizie dalla rete : appello dei Mantova, l’appello dei genitori del liceo: «Fate tornare i ragazzi in aula» La Gazzetta di Mantova Vaccini antinfluenzali. d’Ambrosio Lettieri (Ord. Farmacisti Bari e Bat): “Nelle farmacie non è arrivata neanche una dose”

Per d’Ambrosio Lettieri la situazione è preoccupante, “soprattutto adesso, di fronte a un aumento esponenziale dei contagi, non si può attendere oltre”. Da qui un appello alla Regione Puglia perché ...

Covid. Anelli (Omceo Bari): “I cittadini supportino il servizio sanitario con l’autotracciamento”

Il presidente dell’Ordine dei medici di Bari, che è anche presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, chiede uno sforzo di responsabilità ai cittadini in questo momento di affanno ...

Per d’Ambrosio Lettieri la situazione è preoccupante, “soprattutto adesso, di fronte a un aumento esponenziale dei contagi, non si può attendere oltre”. Da qui un appello alla Regione Puglia perché ...Il presidente dell’Ordine dei medici di Bari, che è anche presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, chiede uno sforzo di responsabilità ai cittadini in questo momento di affanno ...