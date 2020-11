De Micheli-Azzolina e i trasporti in tilt. Come le due ministre hanno creato il caos (Di lunedì 2 novembre 2020) “C’è un’oggettiva difficoltà ad assicurare il distanziamento sui mezzi di trasporto”. Alla fine se ne è accorto pure Giuseppe Conte, che di certo su un mezzo pubblico sono diversi anni che non ci sale, ma che avrà ricevuto sul suo telefono le immagini che hanno invaso i social in questi giorni. Il paradosso dei ristoranti chiusi per arginare il virus e tenere le distanze, in contrasto con quelle dei mezzi pubblici – soprattutto delle grandi città – dove studenti e lavoratori stanno ammassati per raggiungere le scuole e le rispettive sedi. Al contrario di quello che dice Azzolina, è evidente che la curva dei contagi abbia iniziato a salire vertiginosamente da fine settembre in poi, cioè da quando l’esercito di otto milioni di studenti si è rimesso in ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 2 novembre 2020) “C’è un’oggettiva difficoltà ad assicurare il distanziamento sui mezzi di trasporto”. Alla fine se ne è accorto pure Giuseppe Conte, che di certo su un mezzo pubblico sono diversi anni che non ci sale, ma che avrà ricevuto sul suo telefono le immagini cheinvaso i social in questi giorni. Il paradosso dei ristoranti chiusi per arginare il virus e tenere le distanze, in contrasto con quelle dei mezzi pubblici – soprattutto delle grandi città – dove studenti e lavoratori stanno ammassati per raggiungere le scuole e le rispettive sedi. Al contrario di quello che dice, è evidente che la curva dei contagi abbia iniziato a salire vertiginosamente da fine settembre in poi, cioè da quando l’esercito di otto milioni di studenti si è rimesso in ...

