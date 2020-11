Da limiti a spostamenti ai tre scenari, Conte anticipa nuovo DPCM (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Una strategia diversa rispetto a quella di marzo. Se, infatti, allora il lockdown totale era stato inevitabile anche perchè il virus ci aveva colti alle spalle, stavolta il Governo ha deciso di imboccare la strada della diversificazione delle misure. “La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre”. Lo ha affermato il Premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera sottolineando che “dopo un ulteriore interlocuzione con i Presidenti delle Camere ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni così che il Parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento”. “Il quadro epidemiologico – ha proseguito – è in via di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Una strategia diversa rispetto a quella di marzo. Se, infatti, allora il lockdown totale era stato inevitabile anche perchè il virus ci aveva colti alle spalle, stavolta il Governo ha deciso di imboccare la strada della diversificazione delle misure. “La curva dei contagi di sabato ha imposto uncorpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre”. Lo ha affermato il Premier Giuseppenel suo intervento alla Camera sottolineando che “dopo un ulteriore interlocuzione con i Presidenti delle Camere ho chiesto di poterre già ad oggi queste mie comunicazioni così che il Parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento”. “Il quadro epidemiologico – ha proseguito – è in via di ...

