Covid, festeggiano il compleanno in un’area di servizio dell’A14 per aggirare il DPCM (Di lunedì 2 novembre 2020) Per aggirare i divieti dell’ultimo DPCM un gruppo di 15 persone, in Puglia, ha festeggiato il compleanno in un’area di servizio dell’A14 La scure delle restrizioni che si è abbattuta sui bar, ristoranti, pub e locali della movida in ottica del contenimento della diffusione del Covid-19 ha risparmiato (chissà perché) le aree di servizio situate … L'articolo Covid, festeggiano il compleanno in un’area di servizio dell’A14 per aggirare il DPCM Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 2 novembre 2020) Peri divieti dell’ultimoun gruppo di 15 persone, in Puglia, ha festeggiato ilin un’area didell’A14 La scure delle restrizioni che si è abbattuta sui bar, ristoranti, pub e locali della movida in ottica del contenimento della diffusione del-19 ha risparmiato (chissà perché) le aree disituate … L'articoloilin un’area didell’A14 perilCuriosauro.

MediasetTgcom24 : Covid, per aggirare il Dpcm festeggiano il compleanno in autogrill #coronavirus - dan_ceres : RT @fdragoni: Migliaia di persone a #Wuhan dove tutto è nato festeggiano #halloween2020 Qualcosa non torna - Lucil1Luciana : RT @fdragoni: Migliaia di persone a #Wuhan dove tutto è nato festeggiano #halloween2020 Qualcosa non torna - massy_rossi : RT @fdragoni: Migliaia di persone a #Wuhan dove tutto è nato festeggiano #halloween2020 Qualcosa non torna - PazuDaemon : @NicolaPorro @Capezzone LE VERE RAGIONI DELLA FARSA PANDEMIA; I SOLDI SULLA PELLE DEGLI ITALIANI! Mentre il governo… -