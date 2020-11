Conclusione contratto con SMS: meccanismo e giurisprudenza sul punto (Di lunedì 2 novembre 2020) Molto spesso ci si interroga sui rapporti intercorrenti tra norme giuridiche e nuove tecnologie, cercando di capire se le prassi moderne possano essere compatibili, o meno, con il dettato di un articolo del Codice Civile o di qualche altra legge. Qui di seguito vogliamo vedere da vicino una questione pratica senza dubbio interessante e che merita risposta: può un sms, ovvero un messaggio inviato dal cellulare o smartphone, costituire la prova della Conclusione di un contratto, ovvero della sua stipula? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla multa per guida con cellulare, quando scatta e come farla annullare, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Conclusione contratto: quando si verifica? La prassi in ambito contrattuale si sta progressivamente accostando alla ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 2 novembre 2020) Molto spesso ci si interroga sui rapporti intercorrenti tra norme giuridiche e nuove tecnologie, cercando di capire se le prassi moderne possano essere compatibili, o meno, con il dettato di un articolo del Codice Civile o di qualche altra legge. Qui di seguito vogliamo vedere da vicino una questione pratica senza dubbio interessante e che merita risposta: può un sms, ovvero un messaggio inviato dal cellulare o smartphone, costituire la prova delladi un, ovvero della sua stipula? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla multa per guida con cellulare, quando scatta e come farla annullare, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News: quando si verifica? La prassi in ambito contrattuale si sta progressivamente accostando alla ...

LucaParry85 : Parlando di contratti Abbiamo 8giocatori a scadenza chi per prestito(con club che li rivogliono)chi per conclusion… - Gio_Piglialarmi : RT @MicheTiraboschi: «La conclusione è che la denominazione come tirocinio è oramai impropria» perché è diventato un tirocinio impuro senza… - maurozuccolo92 : RT @MicheTiraboschi: «La conclusione è che la denominazione come tirocinio è oramai impropria» perché è diventato un tirocinio impuro senza… - colombo_mat : RT @MicheTiraboschi: «La conclusione è che la denominazione come tirocinio è oramai impropria» perché è diventato un tirocinio impuro senza… - MicheTiraboschi : «La conclusione è che la denominazione come tirocinio è oramai impropria» perché è diventato un tirocinio impuro se… -

Ultime Notizie dalla rete : Conclusione contratto Basket, serie A1: Sassari strapazza Varese La Prealpina EVERTON FC: L’ELENCO DEGLI SPONSOR UFFICIALI DOPO IL RINNOVO CON MEGAFON

(di Daniele Caroleo) – L’Everton FC, club inglese di Liverpool partecipante alla English Premier League, ha recentemente rinnovato la propria partnership con MegaFon, operatore di telefonia mobile con ...

Napoli: Milik rescinde, futuro indecifrabile

L'avventura di Milik al Napoli potrebbe essere vicina alla conclusione. L'entourage dell'attaccante polacco (contratto con il club azzurro in scadenza nel giugno del 2021) starebbe provando a trattare ...

(di Daniele Caroleo) – L’Everton FC, club inglese di Liverpool partecipante alla English Premier League, ha recentemente rinnovato la propria partnership con MegaFon, operatore di telefonia mobile con ...L'avventura di Milik al Napoli potrebbe essere vicina alla conclusione. L'entourage dell'attaccante polacco (contratto con il club azzurro in scadenza nel giugno del 2021) starebbe provando a trattare ...