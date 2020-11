“Come in cielo, così in terra”: presentato in anteprima mondiale al Trieste Science+Fiction Festival (Di lunedì 2 novembre 2020) “Come in cielo così, in terra” di Francesco Erba – Photo Credits – WebTra i film in programma online nella giornata di lunedì 2 novembre “Come in cielo, così in terra”, lungometraggio d’esordio del regista bergamasco Francesco Erba, che verrà presentato in anteprima mondiale nella sezione Spazio Italia, dedicata ai protagonisti e alle produzioni del cinema fantastico italiano. Il film verrà proiettato alle ore 18:00 nella Sala Web di MYmovies, dove sarà disponibile fino a martedì 3 novembre alle ore 18:00. Alle 20.00 la programmazione online prosegue con “Lapsis” di Noah Hutton, una brillante satira politica sulla gig economy ambientata in un futuro prossimo fin troppo riconoscibile, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) “Come incosì, in terra” di Francesco Erba – Photo Credits – WebTra i film in programma online nella giornata di lunedì 2 novembre “Come in, così in terra”, lungometraggio d’esordio del regista bergamasco Francesco Erba, che verràinnella sezione Spazio Italia, dedicata ai protagonisti e alle produzioni del cinema fantastico italiano. Il film verrà proiettato alle ore 18:00 nella Sala Web di MYmovies, dove sarà disponibile fino a martedì 3 novembre alle ore 18:00. Alle 20.00 la programmazione online prosegue con “Lapsis” di Noah Hutton, una brillante satira politica sulla gig economy ambientata in un futuro prossimo fin troppo riconoscibile, in ...

