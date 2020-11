Cappelli moda uomo | i migliori e i più stilosi per affrontare l' inverno

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 2 novembre 2020) Ivanno considerati a pieno titolo tra gli accessori immancabili del guardaroba della stagione invernale. Non solo per l'ovvia e utile funzione di proteggere la testa dal freddo, ma anche per la straordinaria capacità di completare e definire qualsiasi insieme, dal; elegante al; casual. Mai come un copricapo ben azzeccato può nobilitare un outfit, diventandone punto focale alla stregua di scarpe e e capispalla. Poco tempo fa vi abbiamo insegnato come sceglierli in base a conformazione del viso e occasione d'uso, ma per districarsi tra le varie proposte bisogna anche saper distinguere i vari modelli e conoscere le tendenze del momento. Ecco le categorie fondamentali, i trend visti sulle passerelle e i modelli cult su cui investire secondo noi di Gq. Beanie Semplice, eppure non stanca mai. ...