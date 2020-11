Bonus bici, click day il 3 novembre: alle 9 via ai rimborsi (Di lunedì 2 novembre 2020) Parte alle 9 di martedì 3 novembre la corsa per il Bonus bici. Da quell’ora sarà possibile accedere alla piattaforma web del ministero dell’Ambiente (buonomobilita.it) per registrare la fattura o lo scontrino parlante dell’acquisto e mettersi in coda per accedere all’incentivo. Chi avrà acquistato un bene o servizio di mobilità dal 4 maggio al 2 novembre riceverà il rimborso con un bonifico, chi non l’avrà ancora fatto otterrà un “buono mobilità” da utilizzare entro 30 giorni dalla relativa generazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 e da consegnare al negoziante, il quale sarà poi rimborsato dal Ministero. Ricordiamo che il Bonus mobilità è un contributo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) Parte9 di martedì 3la corsa per il. Da quell’ora sarà possibile accedere alla piattaforma web del ministero dell’Ambiente (buonomobilita.it) per registrare la fattura o lo scontrino parlante dell’acquisto e mettersi in coda per accedere all’incentivo. Chi avrà acquistato un bene o servizio di mobilità dal 4 maggio al 2riceverà il rimborso con un bonifico, chi non l’avrà ancora fatto otterrà un “buono mobilità” da utilizzare entro 30 giorni dalla relativa generazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 e da consegnare al negoziante, il quale sarà poi rimborsato dal Ministero. Ricordiamo che ilmobilità è un contributo ...

