Acilia | trovato il corpo di un uomo | è Piero Giorgi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 novembre 2020) E’ stata la fine peggiore, quella che si temeva ma a cui nessuno voleva credere, nella speranza che ci fosse una spiegazione diversa, in quel silenzio, in quella mancanza di notizie dal giorno della scomparsa. E invece oggi ecco la brutta notizia. Ildi, 68 anni, è statoin un campo, all’interno di un fosso in via Brunone Bianchi a Casal Bernocchi, vicino. A riconoscerlo i figli, che lo cercavano dal 24 ottobre, giorno della sua scomparsa. e ricercato attivamente da allora. A darne notizia sono proprio i familiari. L’si trovava in un canale, all’altezza di un ristorante, il Bitrattoria. Era nascosto da una folta vegetazione. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il decesso sia avvenuto lo stesso giorno ...