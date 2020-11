Vuelta a España 2020, oggi, Pola de Laviana-Alto de l’Angliru: orari, tv, streaming, programma Eurosport (Di domenica 1 novembre 2020) Alle 14.08 di oggi, da Pola de Laviana, partirà la tappa regina della Vuelta a España 2020 che prevede l’arrivo in vetta al temibile Angliru (13 chilometri al 10% di pendenza media con punte del 23%). La frazione è molto breve, misura appena 108 chilometri, ma su un colosso del genere sicuramente ci saranno distacchi importanti tra gli uomini di classifica. Sarà la tappa della resa dei conti tra la maglia roja Primoz Roglic e Richard Carapaz. I due, in classifica generale, al momento, hanno lo stesso tempo. In apertura della terza settimana, però, c’è una crono di trentatré chilometri nella quale lo sloveno potrà dare almeno 1’30” all’ecuadoriano. Il vincitore del Giro d’Italia 2019, dunque, deve assolutamente ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Alle 14.08 di, dade, partirà la tappa regina dellaa Españache prevede l’arrivo in vetta al temibile Angliru (13 chilometri al 10% di pendenza media con punte del 23%). La frazione è molto breve, misura appena 108 chilometri, ma su un colosso del genere sicuramente ci saranno distacchi importanti tra gli uomini di classifica. Sarà la tappa della resa dei conti tra la maglia roja Primoz Roglic e Richard Carapaz. I due, in classifica generale, al momento, hanno lo stesso tempo. In apertura della terza settimana, però, c’è una crono di trentatré chilometri nella quale lo sloveno potrà dare almeno 1’30” all’ecuadoriano. Il vincitore del Giro d’Italia 2019, dunque, deve assolutamente ...

