Verona, Juric: "Benevento? Dovremo dare il massimo" (Di domenica 1 novembre 2020) Verona - "Il Benevento ? È una squadra che già l'anno scorso ha dimostrato di essere da Serie A. Hanno aggiunto calciatori di valore rispetto all'annata precedente. Hanno fatto delle belle prestazioni,... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 novembre 2020)- "Il? È una squadra che già l'anno scorso ha dimostrato di essere da Serie A. Hanno aggiunto calciatori di valore rispetto all'annata precedente. Hanno fatto delle belle prestazioni,...

pisto_gol : La Juventus ha giocato 6 partite ufficiali: 2 vittorie-Samp e Dinamo Kiev, 3 pareggi-Roma Crotone Verona-1 sconfitt… - BombeDiVlad : ??? #HellasVerona, #Juric: 'In questo periodo li stiamo massacrando completamente' #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA - sportli26181512 : Verona, Juric: 'Benevento? Dovremo dare il massimo': Il tecnico: 'È una squadra che già l'anno scorso ha dimostrato… - sportface2016 : #calcio #SerieA #HellasVerona, le parole del tecnico #Juric alla vigilia della sfida contor il #Benevento - marcomiluzio87 : Prime parole in conferenza di #Juric: recuperano anche se non al meglio sia #Ceccherini che #Lovato, ma perdiamo… -