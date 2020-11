Vaccino, Conte spiega: prime dosi a dicembre, per i cittadini solo in primavera (Di domenica 1 novembre 2020) Le prime dosi del Vaccino per Covid-19 potrebbero essere pronte già a dicembre 2020, ma i cittadini dovranno aspettare la primavera per riceverle. Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il Vaccino per Covid-19 da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Intervenuto alla Festa del Foglio, il presidente ha spiegato che l’EMA ha iniziato la fase … Leggi su viagginews (Di domenica 1 novembre 2020) Ledelper Covid-19 potrebbero essere pronte già a2020, ma idovranno aspettare laper riceverle. Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda ilper Covid-19 da parte del presidente del Consiglio Giuseppe. Intervenuto alla Festa del Foglio, il presidente hato che l’EMA ha iniziato la fase …

