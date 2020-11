Ternana-Catanzaro, le ultime e dove vederla gratis (Di domenica 1 novembre 2020) Ternana-Catanzaro è la sfida di cartello del girone C della Serie C. Squadre in campo a partire dalle 15.00 al “Liberati” per l’ottava giornata di campionato. Queste le ultime sull’incontro… Il momento della Ternana E’ una Ternana in gran forma, quella che affronta oggi il Catanzaro. La formazione di Lucarelli, infatti, spicca in seconda posizione in classifica con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte), ed è reduce da due pareggi (Palermo e Casertana) e da ben tre vittorie consecutive, nelle quali ha avuto la meglio sul Potenza, sul Catania e domenica scorsa in casa sul Foggia. Nell’ultima gara al “Liberati”, le Fere, hanno affondato i pugliesi con le reti di Partipilo nel primo tempo e di Falletti, su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020)è la sfida di cartello del girone C della Serie C. Squadre in campo a partire dalle 15.00 al “Liberati” per l’ottava giornata di campionato. Queste lesull’incontro… Il momento dellaE’ unain gran forma, quella che affronta oggi il. La formazione di Lucarelli, infatti, spicca in seconda posizione in classifica con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte), ed è reduce da due pareggi (Palermo e Casertana) e da ben tre vittorie consecutive, nelle quali ha avuto la meglio sul Potenza, sul Catania e domenica scorsa in casa sul Foggia. Nell’ultima gara al “Liberati”, le Fere, hanno affondato i pugliesi con le reti di Partipilo nel primo tempo e di Falletti, su ...

