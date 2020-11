Sean Connery | i film che lo hanno reso leggenda

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 1 novembre 2020) Non si può pensare asenza pensare a James Bond. Ma mentre l’ex bagnino, bodybuilder trasformato in attore avrebbe contribuito a trasformare 007 in un personaggio iconico, unico,rio del grande schermo, James Bond haimmortale.aveva la particolarità di lavorare con registi che vanno da Alfred Hitchcock e Brian De Palma, di vincere Oscar e BAFTA, di interpretare qualsiasi cosa, dai soldati ai ladri di addestramento ai re, daiimpegnati aleggeri lasciando sempre la sua impronta. La sceneggiatura poteva essere leggera, ma la sua presenza scenica, la sua bravura, la sua classe, rendevano quelun successo. È diventato ...