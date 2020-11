Sampdoria Genoa 1-1 LIVE | squadre negli spogliatoi INTERVALLO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 novembre 2020) Allo stadio Marassi la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Marassi”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 45′– Finisce 1-1 il primo tempo tra38′ Zajc beffa Bereszynski – Pallone rubato al terzino blucerchiato, tiro di Rovella di potenza e deviazione in calcio d’angolo 28′ Gol Scamacca – Bereszynski tiene in gioco Scamacca che infila il pallone sotto Audero 26′ Audero salva il risultato – Il portiere ...