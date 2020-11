Riforma pensioni 2020 | ultime | possibile riscatto buchi contributivi pre 1996?

Leggi su pensionipertutti

(Di domenica 1 novembre 2020) A seguito degli incontri tra Governo e sindacati, l’ultimo tenutosi in data 14 ottobre, ed a seguito delleinterviste che ci hanno rilasciato Proietti (Uil) e Ghiselli (Cgil) in cui si confermano le intenzioni del sindacato nei confronti del Governo di richiedere una maggiore flessibilità in uscita dai 62 anni e la quota 41 per i precoci, oltre alla proroga, ormai data per certa almeno per un anno,dell’ape sociale e dell’opzione donna, sono intervenuti i lavoratori che chiedono vengano sanata quella che reputano come una grande ingiustizia ancora vigente nel nostro sistema previdenziale. Ossia l’impossibilità ad oggi di riscattare ipre, ecco le considerazioni di Alberto,a cui fanno eco diversi commenti. Insomma la questione pare effettivamente ...