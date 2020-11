Proteste in Bielorussia contro Lukashenko, spari e granate a Minsk per disperdere i manifestanti – Il video (Di lunedì 2 novembre 2020) Ennesima domenica di Proteste in Bielorussia, la 12esima dalle elezioni farsa di agosto che hanno riconfermato Aleksander Lukashenko al potere, ed ennesimo giorno di repressione brutale da parte delle forze di polizia del paese. A Minsk, la capitale, la polizia avrebbe disperso diversi manifestanti che stavano marciando nel centro verso un luogo simbolico per l’opposizione, un campo non lontano dal sito di Kuropaty, un’area a nord-est della capitale, dove migliaia di persone sono state giustiziate durante le repressioni staliniste. Sono stati sentiti sia colpi di arma da fuoco, sia granate. La polizia ha ammesso che gli agenti hanno sparato diversi colpi di avvertimento in aria durante la manifestazione a Minsk «per prevenire violazioni della ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020) Ennesima domenica diin, la 12esima dalle elezioni farsa di agosto che hanno riconfermato Aleksanderal potere, ed ennesimo giorno di repressione brutale da parte delle forze di polizia del paese. A, la capitale, la polizia avrebbe disperso diversiche stavano marciando nel centro verso un luogo simbolico per l’opposizione, un campo non lontano dal sito di Kuropaty, un’area a nord-est della capitale, dove migliaia di persone sono state giustiziate durante le repressioni staliniste. Sono stati sentiti sia colpi di arma da fuoco, sia. La polizia ha ammesso che gli agenti hanno sparato diversi colpi di avvertimento in aria durante la manifestazione a«per prevenire violazioni della ...

