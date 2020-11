Nuovo Dpcm, a che ora e quando parlerà il premier Conte? (Di domenica 1 novembre 2020) Nuovo Dpcm, nuove restrizioni. Lunedì 2 novembre il premier Giuseppe Conte tornerà in Parlamento per illustrare le misure previste nel Nuovo decreto. Alle ore 12:00 il Presidente del Consiglio si recherà alla Camera mentre alle ore 17:00 parlerà al Senato e solo in serata dovrebbe tenersi la consueta conferenza stampa per parlare al popolo italiano. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020), nuove restrizioni. Lunedì 2 novembre ilGiuseppetornerà in Parlamento per illustrare le misure previste neldecreto. Alle ore 12:00 il Presidente del Consiglio si recherà alla Camera mentre alle ore 17:00 parlerà al Senato e solo in serata dovrebbe tenersi la consueta conferenza stampa per parlare al popolo italiano.

