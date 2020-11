Napoli, Gattuso rinnoverà per due anni: guadagnerà poco meno di 2 milioni di euro (Di domenica 1 novembre 2020) L’avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli continuerà. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale del mister partenopeo che, quindi, resterà in azzurro anche nei prossimi anni. Il nuovo contratto sarà di due anni con opzione sul terzo e il mister dovrebbe guadagnare poco meno di 2 milioni di … L'articolo Napoli, Gattuso rinnoverà per due anni: guadagnerà poco meno di 2 milioni di euro Leggi su dailynews24 (Di domenica 1 novembre 2020) L’avventura di Rinosulla panchina delcontinuerà. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale del mister partenopeo che, quindi, resterà in azzurro anche nei prossimi. Il nuovo contratto sarà di duecon opzione sul terzo e il mister dovrebbe guadagnaredi 2di … L'articolorinnoverà per due: guadagneràdi 2di

ADeLaurentiis : Bravo Gattuso che sa sfruttare tutta la rosa a sua disposizione. Forza Napoli Sempre! #ADL - ZZiliani : #Gattuso ha forse più self-control di Simeone e non ha fatto show, ma in quanto a “huevos” (leggi attributi) anche… - cn1926it : TS – Niente ritiro pre-gara per il #Napoli: la raccomandazione di #Gattuso alla squadra - NCN_it : #SPORTITALIA, #PEDULLÀ: «#GATTUSO-#NAPOLI, RINNOVO FINO AL 2023 SENZA PENALI: MANCA SOLO L'ANNUNCIO» - Fantacalcio : Napoli, rinnovo di Gattuso in arrivo: ecco i dettagli -