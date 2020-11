Motocross oggi | GP Trentino MXGP 2020 | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 1 novembre 2020) Comincia quest’a Pietramurata il trittico conclusivo del Mondialecon il Gran Premio del, sedicesimo round stagionale per le classie MX2. Potrebbe essere la giornata decisiva per l’assegnazione del titolo iridato in entrambe le categorie, considerando i 74 punti di vantaggio che possono vantare Tim Gajser e Tom Vialle rispettivamente nei confronti di Tony Cairoli e Jago Geerts. Al termine delle manche odierne ci saranno ancora in palio 100 punti, perciò lo sloveno ed il francese hanno una piccola possibilità di festeggiare giàsfruttando così il primo match point mondiale dell’anno. L’evento si terrà purtroppo a porte chiuse, ma gli appassionati italiani proveranno comunque a supportare ...